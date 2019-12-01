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У ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство     01.12.2019 - 08:43
У ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра можливий мокрий сніг та ожеледиця

Погода в Україні завтра, 2 грудня, принесе мокрий сніг та ожеледицю в західні та деякі центральні області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у понеділок у західних, Вінницькій та Житомирській областях можливий мокрий сніг та ожеледиця, які утримаються до кінця наступної доби, 3 грудня. Очікується, що висота снігового покриву складе 3-8 сантиметрів. У Карпатах синоптики прогнозують до 10-20 сантиметрів снігу.

"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - наголошують у службі.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що сьогодні, 1 грудня, в Україні вранці можливий мокрий сніг. У південних областях зранку очікувався невеликий дощ. Вдень опадів в країні не прогнозували. Очікується, що температура повітря вдень сьогодні коливатиметься від +3 до -2.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у неділю, 1 грудня, а також в понеділок, 2 грудня, в Україну прийде похолодання. Однак, за словами синоптика, вже 4-5 грудня знову потеплішає.

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