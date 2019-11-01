Наступного тижня в Україні потепліє до +20

Погода в Україні наступного тижня суттєво покращиться, очікується зростання температури повітря до +20 градусів. Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом синоптика, в середині наступного тижня у західних та південних областях України можливе значне підвищення температури. Очікується, що температура повітря зросте то +20 градусів.

"У неділю та на наступному тижні тепло в Україну повалить потужно, у вівторок-середу на півдні та заході, ймовірно, до +20 градусів", - написала Діденко.

Нагадаємо, раніше Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних 2-3 листопада. Синоптик повідомила, що на вихідних варто очікувати потепління, однак на заході можливі опади. Також на вихідних місцями прогнозується сильний вітер, який посилюватиметься до штормового.

Крім того, українські синоптики прогнозували, що у п'ятницю, 1 листопада, вночі в Україні можливе похолодання до -8 градусів. Вдень найнижча температура буде на сході, там термометри покажуть від +2 до +5. На решті території країни вдень від +6 до +8 градусів.