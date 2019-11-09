ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Світовому банку висловили підтримку земельній реформі

Новини » Політика     09.11.2019 - 22:19
У Світовому банку висловили підтримку земельній реформі
Ілюстративне фото (vsemirnyjbank.org)

Банк висловлює повну підтримку запланованому керівництвом України відкриттю ринку сільськогосподарських земель

Світовий банк висловлює повну підтримку запланованого керівництвом України відкриття ринку сільськогосподарських земель - земельній реформі. Про це повідомляє прес-служба Банку.

У Банку зазначили, що земельна реформа потрібна для того, щоб українські фермери могли купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення, щоб вони мали доступ до кредитів, мали можливість інвестувати і диверсифікувати джерела своїх доходів, а власники землі могли отримати прибуток за свій цінний актив.

В організації вважають, що це піде на користь всім фермерам - малим, середнім і великим, так і землевласникам. Крім того, у Всесвітньому банку зазначили, що реформа підвищує рівень життя українського народу шляхом розкриття сільськогосподарського потенціалу країни.

У банку підсумували: «Двох десятиліть закритого ринку та непрозорості, що стимулює корупцію, вистачило всім - пора земельної реформи».

Нагадаємо, керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку країнами Східної Європи та Кавказу Маттео Патроні заявив, що швидке впровадження земельної реформи в Україні може спричинити за собою незворотні помилки.

Крім того, такої ж думки дотримується заступник начальника управління корпоративних фінансів Європейського інвестиційного банку Жан-Жак Сулакру.

Тимошенко: українців обманом знову намагаються позбавити їхньої землі Іноземці матимуть право купувати землю в Україні через чотори роки, - Богдан
Новини України Всемирный банкземельна реформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся