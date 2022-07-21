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Окупанти дистанційно мінують Краматорськ та околиці: мешканцям дали поради

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Україна, Четвер 21 липня 2022 17:54
Окупанти дистанційно мінують Краматорськ та околиці: мешканцям дали поради Фото: у Краматорську окупанти застосували дистанційне мінування (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Краматоську окупанти застосували дистанційне мінування - обстрілюють місто та околиці снарядами, які розриваються не відразу. Втім можуть здетонувати пізніше, тож місцевих закликають бути уважнішими до невідомих предметів і будь-яких боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.

Останнім часом загарбники активно обстрілюють навколишні населені пункти міста, застосовуючи зброю дистанційного мінування.

Мінування розраховане на довготривалу дію, небезпека таких обстрілів, відповідно, залишатиметься тривалий час. Окупанти дистанційно мінують Краматорськ та околиці: мешканцям дали поради"Важливо не намагатися самотужки прибрати та знешкодити такі снаряди. У період ведення бойових дій для кожного має спрацьовувати табу на дотик до будь-яких металевих предметів, що лишилися внаслідок обстрілів", - йдеться у повідомленні міськради.

Там додали, при виявленні таких предметів потрібно зателефонувати на 101 чи 102 та повідомити про знахідку.

Нагадаємо, 19 липня росіяни двічі обстріляли Краматорськ в Донецькій області.

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