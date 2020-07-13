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У Кабміні сформували стратегію розвитку туризму в Україні

Київ, Понеділок 13 липня 2020 22:50
У Кабміні сформували стратегію розвитку туризму в Україні
Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Розроблено дорожню карту

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з міжнародними експертами сформувало дорожню карту розвитку туризму в Україні. Дорожня карта ляже в основу стратегії розвитку туризму та курортів.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента за результатами наради в понеділок ввечері.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко деталізував стратегічне бачення розвитку туризму в Україні.

"Стратегічними завданнями є запровадження системи туристичної статистики, новий законопроект про туризм, який уже розроблено, вдосконалення системи управління галуззю, діджиталізація, створення реєстру суб’єктів туристичної діяльності", - сказав він.

Глава Мінкульта додав, що кожна область активно працює над ініціативою "Туристичні магніти".

"Зокрема – "Велике будівництво" самих "об’єктів тяжіння". Йдеться про музеї, театри, замки. Я думаю, що ця програма може не тільки об’єднати країну, а й слугувати, серед іншого, туристичній галузі", - підкреслив Ткаченко.

Він додав, що 12 червня презентовано промокампанію #МандруйУкраїною. Спільно з обласними державними адміністраціями ведеться робота з формування туристичних маршрутів у регіонах. Також триває робота над створенням багатомовного порталу Visit Ukraine.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон №3377 для підтримки, зокрема, сфери туризму в зв'язку з карантином через коронавірус.

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