Україна і Болгарія домовилися про взаємодію у сфері туризму

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна і Болгарія домовилися створити формат взаємодії у сфері туризму. Крім того, сторони домовилися провести бізнес-сфорум в Болгарії, що б активізувати бізнес контакти на всіх рівнях.

Про це Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу.

"Ми підписали план консультацій між міністерствами України і Болгарії, та домовилися створити формат взаємодії у сфері туризму тому, що все більше українців відвідує Болгарію і нам хотілося б розвивати цей формат", - сказав Кулеба.

Також він додав, що болгарська громада в Україні є найчисельнішою діаспорою Болгарії, тому питання, які виникають навколо нацменшин, сторони домовилися вирішувати в рамках конструктивного діалогу.

"Ми домовилися з моєю колегою (главою МЗС Болгарії - ред.), що будемо в конструктивному форматі вирішувати всі питання, які виникали, наприклад, у сфері освіти, як і щодо викладання на болгарському в Україні, так і на українському в Болгарії", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Болгарія продовжила діючий режим в'їзду для туристів з України, згідно з яким українців не тестуватимуть на коронавірус, а також їм не доведеться знаходитись на карантині 14 днів по приїзду.