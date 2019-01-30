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Наступне засідання ТКГ відбудеться 13 лютого

Новини » Політика    30.01.2019 - 19:45
Наступне засідання ТКГ відбудеться 13 лютого
Фото: "Президент-Готель" в Мінську, де засідає ТКГ (twitter.com /belarusmid)

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ сьогодні на засіданні заявив про безальтернативність мінських угод

Наступне засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановано на 13 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Крім того, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік за підсумками переговорів підкреслив свою відданість мінським угодам. Поліпшення умов перетину лінії зіткнення, обмін утримуваними особами, забезпечення збереження життєво важливою цивільної інфраструктури стали сьогодні предметом обговорення ТКГ та її робочих груп, сказав Сайдік.

Так, економічна робоча група обговорювала, зокрема, актуальні питання водопостачання, включаючи підготовку до проведення аудиту компанії "Вода Донбасу". Як зазначив Сайдік, можлива тривалість аудиту - один рік.

Нагадаємо, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що російська сторона в ході засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відмовилася обговорювати обмін заручниками. За словами Геращенко, координатори ОБСЄ підіграють позиції РФ і відзначають, що це повинні бути двосторонні переговори.

 

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ заявив про безальтернативність мінських угод На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових
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