Наступна зустріч "нормандських" радників запланована на березень, - DPA

Після майже десятигодинних переговорів "нормандських" радників у Берліні представники Німеччини та Франції заявили, що переговори були "складними". Ще одна зустріч призначена на березень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

Після другої в цьому році зустрічі "нормандських" радників представники Німеччини і Франції заявили, що всі учасники зобов'язалися дотримуватися мінських угод і "енергійно працювати над їхньою повною реалізацією".

Відзначається, що в ході переговорів були чітко "вироблені різні позиції і можливі рішення".

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.

Глава ОП заявив, що Україна сподівається на нові переговори у нормандському форматі. Київ налаштований на результат.

Він також заявив, що зустріч міністрів "норманської четвірки" не обговорюється. Сторони хочуть відразу вийти на переговори лідерів.

Глава ОП зазначив, що без припинення війни в Україні не може бути європейської безпеки.

Як повідомлялося, Козак озвучив умову для наступної зустрічі "нормандських" радників. За його словами, переговори можуть пройти після засідань політичної підгрупи ТКГ.