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Україна сподівається на нову зустріч у нормандському форматі, - Єрмак

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Берлін, П'ятниця 11 лютого 2022 01:18
Україна сподівається на нову зустріч у нормандському форматі, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, глава офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна сподівається на нові переговори в нормандському форматі. Київ налаштований на результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови офісу президента Андрія Єрмака.

"Я сподіваюся, що ми скоро зустрінемося ще раз і будемо продовжувати ці переговори. Всі налаштовані на те, щоб домогтися результату", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ. Він додав, що сторони підтвердили готовність продовжити переговори.

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