Україна сподівається на нову зустріч у нормандському форматі, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак, глава офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна сподівається на нові переговори в нормандському форматі. Київ налаштований на результат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови офісу президента Андрія Єрмака.
"Я сподіваюся, що ми скоро зустрінемося ще раз і будемо продовжувати ці переговори. Всі налаштовані на те, щоб домогтися результату", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ. Він додав, що сторони підтвердили готовність продовжити переговори.