Єрмак: переговори на рівні міністрів не обговорюються, хочемо зустрічі лідерів "Нормандії"

"Про (зустріч на рівні - ред.) міністрів ми навіть не говорили. Відбувається процес. Всі зацікавлені. Всі говорять про те, що дійсно потрібно підготувати і зробити можливою зустріч лідерів. Я не можу сказати конкретну дату. Ми точно зустрінемося політрадниками, я думаю дуже скоро, ми ще не визначилися де, але ми будемо говорити", - сказав Єрмак.

Він зазначив , що "є розбіжності, позиції, які потрібно узгодити, але є воля продовжувати і домовлятися".