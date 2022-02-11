Необхідно говорити про гарантії безпеки для України вже сьогодні, - Єрмак

Партнерам Києва необхідно обговорювати гарантії з безпеки для України вже зараз. Всі сторони мають бути в цьому зацікавлені.

"Ми вважаємо, що потрібно зробити все до, а не після того, що може статися. Ми вважаємо, що потрібно говорити про гарантії безпеки України сьогодні. Не потрібно нічого чекати", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що без припинення війни в Україні не може бути європейської безпеки.

"І ми сьогодні про це чітко і багато разів говорили. Ми не можемо сьогодні говорити про безпеку в Європі без припинення війни в центрі Європи і без забезпечення реальної та ефективної безпеки України. Думаю, що всі наші партнери і всі європейські партнери зацікавлені в цьому", - додав Єрмак.