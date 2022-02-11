ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Необхідно говорити про гарантії безпеки для України вже сьогодні, - Єрмак

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 11 лютого 2022 01:51
Необхідно говорити про гарантії безпеки для України вже сьогодні, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, глава офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Партнерам Києва необхідно обговорювати гарантії з безпеки для України вже зараз. Всі сторони мають бути в цьому зацікавлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Ми вважаємо, що потрібно зробити все до, а не після того, що може статися. Ми вважаємо, що потрібно говорити про гарантії безпеки України сьогодні. Не потрібно нічого чекати", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що без припинення війни в Україні не може бути європейської безпеки.

"І ми сьогодні про це чітко і багато разів говорили. Ми не можемо сьогодні говорити про безпеку в Європі без припинення війни в центрі Європи і без забезпечення реальної та ефективної безпеки України. Думаю, що всі наші партнери і всі європейські партнери зацікавлені в цьому", - додав Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.

Глава ОП заявив, що Україна сподівається на нові переговори у нормандському форматі. Київ налаштований на результат.

Він також заявив, що зустріч міністрів "норманської четвірки" не обговорюється. Сторони хочуть відразу вийти на переговори лідерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нормандський формат
NEWS
Нормандська зустріч радників триває вже сьому годину. Брифінг Єрмака перенесли
Нормандська зустріч радників триває вже сьому годину. Брифінг Єрмака перенесли
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України