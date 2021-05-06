Наступна зустріч "нормандських радників" пройде очному форматі: Єрмак розповів коли

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував нову зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Планується, що переговори радників "нормандської четвірки" відбудуться у травні 2021 року.

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Як розповів Єрмак, очікується, що наступна зустріч "нормандських радників" вже проходитиме не у форматі відеоконференції, а відбудеться в очному форматі.

Інших подробиць майбутньої зустрічі керівник Офісу президента не розкрив. Україну на переговорах "нормандських радників" представляє саме Єрмак.