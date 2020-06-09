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Російське керівництво може увійти до списку підозрюваних у справі MH17, - Єнін

Новини » Політика     09.06.2020 - 13:38
Російське керівництво може увійти до списку підозрюваних у справі MH17, - Єнін
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Українська сторона продовжує збір доказів

У справі про катастрофу MH17 на Донбасі список підозрюваних може поповнити військово-політичне керівництво Росії. Для цього Україна ретельно готує свої юридичні позиції та збирає докази.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

За його словами, міжнародна слідча група досі продовжує розслідування.

"Я не виключаю, що список підозрюваних буде розширено, і до нього увійдуть не тільки безпосередні виконавці цього злочину, але й ті, хто віддавали відповідні злочинні накази, аж до військово-політичного керівництва РФ", - зазначив Єнін.

Він також уточнив, що залучення російських топ-чиновників до відповідальності можливо, оскільки Київ ретельно формує юридичні позиції та збирає докази з розрахунком на неупередженість нідерландського суду.

Нагадаємо, цими днями проходить друга сесія судового процесу в Нідерландах у справі про катастрофу літака Малазійських авіаліній в 2014 році. На судовому засіданні адвокатами представлений один з чотирьох підозрюваних Олег Пулатов.

Напередодні прокурор розповів про те, що в тілах жертв авіакатастрофи були знайдені уламки, у тому числі у формі метелика від російської ракети "Бук".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасНідерландиавиакатастрофаMH17
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