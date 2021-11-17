Компенсації постраждалим. Стало відомо, що дасть вирок у великій справі Майдану

Вирок у великій "материнській" справі про розстріли на Майдані щодо екс-президента Віктора Януковича та його оточення дуже важливий для української правоохоронної системи. Незважаючи на те, що фігуранти переховуються за кордоном.

"Ми говоримо про те, що ми даємо можливість потерпілим дочекатися захисту їхніх прав, у тому числі через майнові компенсації. І якщо будуть вироки судів щодо цих осіб, то буде дуже важливо, що українська держава встановила істину у цій справі і з цією істиною піде у світ", - зазначила генпрокурор.

Вона підкреслила, що справу не треба недооцінювати тільки тому, що фігуранти знаходяться не в Україні.

"Це можливість відшкодувати збитки за рахунок арештованого майна обвинувачених на мільярди гривень. А головне - запобігання подальшим маніпуляціям по темі Майдану, хто вбив учасників акцій протесту, ким це було організовано і чи не було це "державним переворотом", як у нас в країні політики люблять з цього приводу виступати", - додав керівник департаменту Офісу генпрокурора у справах Майдану Олексій Донський.