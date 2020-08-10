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Протести у Білорусі: Люблінський трикутник закликав до діалогу

Понеділок 10 серпня 2020 21:38
Протести у Білорусі: Люблінський трикутник закликав до діалогу
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністри Люблінського трикутника закликають звільнити затриманих у Булорусі

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів. Міністри закликають владу утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих минулої ночі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Повага основних свобод і прав людини, включаючи демократію і верховенство права, є необхідним для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міністри впевнені, тільки шляхом діалогу поточну ситуацію можна вирішити на благо народу і держави Білорусь.

Також міністри заявили, що готові до будь-якої допомоги в сприянні діалогу.

"Благополуччя і процвітання Білорусі та її народу важливі для всієї Європи і особливо для нашого регіону. Всі ми зацікавлені в продовженні взаємовигідного діалогу, а також співробітництва, заснованого на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного і стабільного майбутнього", - йдеться в повідомленні .

Нагадаємо, в неділю в Білорусі пройшли президентські вибори. За останніми даними ЦВК, лідирує чинний президент Олександр Лукашенко.

Після закриття виборчих дільниць по всій території країни почалися акції протесту і масові затримання.

Про другий день протестів читайте в матеріалі РБК-Україна.

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