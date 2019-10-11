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Слідчі називають напад на синагогу в Галле правоекстремістським терактом

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 11:24
Слідчі називають напад на синагогу в Галле правоекстремістським терактом
Фото: стрілянина в Німеччині (twitter/spiegel.de)

Затриманий підозрюється в подвійному вбивстві і замаху на вбивство ще в дев'яти випадках

Німецькі слідчі і федеральний уряд називають напад на синагогу в Галле в правоекстремістським терактом. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що затриманий 27-річний Штефан Б. підозрюється у подвійному вбивстві і замаху на вбивство ще в дев'яти випадках. На думку генерального прокурора при Верховному суді Петера Франка, нападник хотів влаштували масове вбивство в синагозі і викликати міжнародний резонанс.

"Те, що ми вчора пережили, було терором", - сказав він.

Міністерстів юстиції Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що стрілянина у Галле була атакою злочинця-одинака. За словами Ламбрехт, стрілець керувався антисемітськими та праворадикальними мотивами.

Керівник Мін'юсту ФРН також переконана, що правий екстремізм становить одну з найбільших нинішніх загроз, з якою правова держава має боротися всіма засобами.

Нагадаємо, напад стався в середу, 9 жовтня. Двоє невідомих відкрили вогонь біля синагоги, в результаті чого загинули дві людини. Також була кинута ручна граната на єврейське кладовище. Інцидент стався в Йом Кіпур, найсвятіший день в єврейському календарі.

РБК-Україна повідомляло, що затриманий виявився 27-річним жителем Німеччини. Представник Федерального прокурора Німеччини повідомив, що чоловік на ім'я Стефан Б. із Саксонії-Анхальт. Підозрюваний у нападі перед стрільбою проголосив коротку антисемітську промову, стверджуючи, що Голокосту "ніколи не траплялося", кажучи, що "коренем світових проблем є євреї".

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