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У Німеччині біля синагоги сталася стрілянина, є жертви

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 14:27
У Німеччині біля синагоги сталася стрілянина, є жертви
Ілюстративне фото (CGTNOfficial/twitter)

В результаті стрілянини загинули дві людини

У німецькому місті Галле невідомий відкрив стрілянину, в результаті загинули декілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався поблизу синагоги. Поліція повідомила про дві жертви. Зловмисники втекли на автомобілі.

За даними газети Bild, злочинець стріляв з автомата, а також кинув ручну гранату в бік єврейського кладовища. Поліція веде пошуки зловмисника.

За даними ВВС, поліція попередила жителів залишатися в своїх будинках, оскільки нападник все ще у бігах. Свідки кажуть, що нападник був одягнений у військовий камуфляж і мав декілька видів зброї.

У Німеччині біля синагоги сталася стрілянина, є жертви

Нагадаємо, 3 жовтня в Парижі чоловік з ножем напав у штаб-квартирі поліції на правоохоронців. В результаті нападу загинули четверо поліцейських, нападника застрелили. Ним виявився колишній адміністративний співробітник поліції, який більше 20 років працював в довідковому відділі.

Також РБК-Україна повідомляло, що в американському місті Канзас-Сіті невідомий відкрив вогонь по відвідувачах одного з барів, в результаті чого чотири людини загинули, ще п'ять отримали поранення. За повідомленням місцевої поліції, невідомо хто саме вчинив напад.

В Німеччині розбився літак ВПС США У США сталася стрілянина в барі, чотири людини загинули
Новини України ГерманияЖертвыСтрільба
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