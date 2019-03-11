Слідчі Нацполіції перевірять факт прослуховування офісу Зеленського, - Аваков

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков заявив, що перевірка фактів слідчими може тривати лише кілька днів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що слідчі Нацполіції перевіряють факти щодо прослуховування офісу кандидата у президенти на виборах Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Свобода слова" на ICTV.

"По тій ситуації з прослушкою ми мали зустріч з Василем Сергійовичем і дуже детально розібрали цю ситуацію. Наразі слідчі перевіряють цю ситуацію. Слідчі Національної поліції. Коли всі документи будуть на столі щодо того, кого пролуховували та на яких підставах, де рішення суду – тоді заявник - тобто офіс Зеленського - буде проінформований", - повідомив Аваков

За його словами, перевірка фактів слідчими може тривати лише кілька днів.

"День або два і ми оголосимо про це публічно", - уточнив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Службі безпеки України заявили, що не прослуховують Володимира Зеленського, який є кандидатом у президенти 2019. СБУ заявляє, що Міністерство внутрішніх справ зірвало їм спецоперацію, коли повідомило про "прослуховування" Володимира Зеленського.