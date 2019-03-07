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"Прослуховування" Зеленського: СБУ звинувачує МВС у зриві спецоперації

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 19:15
"Прослуховування" Зеленського: СБУ звинувачує МВС у зриві спецоперації
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна

СБУ заявила, що не прослуховувала Володимира Зеленського

У Службі безпеки України заявили, що не прослуховують Володимира Зеленського, який є кандидатом у президенти 2019. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

СБУ заявляє, що Міністерство внутрішніх справ зірвало їм спецоперацію, коли повідомило про "прослуховування" Володимира Зеленського.

"Служба безпеки України офіційно заявляє: повідомлення з боку керівництва МВС України та наближених до нього окремих народних депутатів України щодо причетності СБ України до прослуховування кандидата у Президенти України Володимира Зеленського є свідомим поширенням неправдивої інформації задля дискредитації української спецслужби", - йдеться у заяві.

У прес-службі розповіли, що 4 березня за адресою вул. Білоруська, 26  співробітники СБУ проводили оперативно-технічні заходи по іншій справі.

"Це призвело до розшифровування оперативно-технічних заходів та  зриву операції по документуванню злочинної діяльності в інтересах російських спецслужб. Керівництво МВС свідомо оприлюднило відео і фото спеціальної техніки, розкрило форми і методи роботи співробітників СБ України, чим навмисно допустило виток інформації з обмеженим доступом, нанесло шкоду національним інтересам держави", - повідомила СБУ.

За вказаним фактом 6 березня Державним бюро розслідувань України розпочато кримінальне провадження.

"У рамках наданих повноважень та в установленому законами України порядку я готовий надати керівництву МВС України доступ до матеріалів цієї справи. Це дасть їм змогу особисто впевнитися у тому, що матеріали стосуються виключно документування факту державної зради конкретного громадянина України та не мають жодного відношення ані до В.Зеленського, ані до будь-якого іншого політичного діяча. Якщо їм вистачило совісті звинуватити Службу, хай знайдуть сміливість дізнатися правду, а потім спростувати свої безпідставні заяви та вибачиться перед громадськістю і співробітниками Служби безпеки України", - зазначив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Нагадаємо, 4 березня поліція Києва перевіряла інформацію про встановлення невідомого технічного обладнання біля офісу кандидата у президенти Володимира Зеленського. Після цього у Службі безпеки України заявили, що оперативно-технічні заходи, що проводяться біля офісу кандидата у президенти Володимира Зеленського, ніяк не пов'язані з кандидатами в президенти України.

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