Помпео звинуватив журналістку у брехні після запитань про Україну

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Майк Помпео звинуватив у брехні ведучу радіостанції NPR Мері Луїз Келлі

Державний секретар США Майк Помпео звинуватив у брехні ведучу радіостанції NPR Мері Луїз Келлі, яка раніше розповіла про виниклий між ними конфлікті з питань про Україну в ході інтерв'ю. Про це повідомляє газета USA Today.

"Репортер Мері Луїза Келлі збрехала мені двічі. У перший раз, в минулому місяці, коли йшла підготовка до інтерв'ю, і вдруге - вчора, коли ми домовилися, що розмова після інтерв'ю буде вестися не під запис", - йдеться в поширеному Держдепом заяві Помпео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Майк Помпео потрапив у скандал після інтерв'ю про Україну. Зокрема, журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що держсекретар Помпео накричав на неї після того, як вона поставила йому незручні запитання під час інтерв'ю про Україну.

Так, під час інтерв'ю в п'ятницю журналістка запитала Помпео про роботу Державного департаменту США і позицію держсекретаря щодо спроб президента Дональда Трампа звільнити колишнього посла в Україні Марі Йованович.

Помпео стверджував, що діяв в ситуації з Йованович "правильно" і захищав її і інших співробітників Держдепартаменту. Однак, за словами журналістки, держсекретар припинив інтерв'ю після питання, як саме він захищав Йованович.