Слідом за Пелосі. Німецькі депутати хочуть відвідати Тайвань

Як пише видання, один із депутатів сказав, що не хоче, щоб їх стримував "дракон, що дихає погрозами", попри напруженість у відносинах з Китаєм після візиту американського політика Ненсі Пелосі.

Комітет Бундестагу з прав людини планує поїздку на Тайвань наприкінці жовтня. Так, від кількох членів комісії стало відомо, що заявку для участі на неї слід подавати не пізніше за початок вересня.

Вона запланована на період з 22 по 30 жовтня і пройде не лише на Тайвані, а й у Японії та Гонконгу. Очікується, що у поїздці візьмуть участь депутати від усіх шести парламентських груп, можливо, по два від двох найбільших із них. Таким чином, до складу делегації увійдуть загалом вісім парламентаріїв.