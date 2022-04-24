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Слідком РФ вивчає повідомлення росЗМІ про британський спецназ в Україні

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Неділя 24 квітня 2022 02:58
Слідком РФ вивчає повідомлення росЗМІ про британський спецназ в Україні Фото: бійці спеціальних повітряних сил Великої Британії SAS (indiatimes.com)
Автор: Володимир Костирін

Слідчий комітет РФ став вивчати повідомлення росЗМІ про нібито відправку в Україну експертів з диверсій з британської спеціальної авіадесантної служби. У Міністерстві оборони Великої Британії таку інформацію не підтвердили та не стали коментувати дії свого спецназу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про британський повітряний спецназ Special Air Service - це елітні збройні сили, навчені проведенню спеціальних операцій, спостереженню і боротьбі з тероризмом.

Напередодні російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости" з посиланням на джерело в службі безпеки РФ повідомило, що близько 20 бійців SAS були відправлені в Україну у Львівську область.

Після цього в Слідкомі РФ заявили, що будуть стежити за повідомленням про те, що британський спецназ був направлений "для надання допомоги українським спецслужбам в організації диверсій на території України".

Представник британського міністерства оборони, своєю чергою, не став підтверджувати відправку в Україну військових з SAS.

"Ми не коментуємо спецназ", - лаконічно зазначив речник Міноборони Британії.

Тим часом неясно, які кроки російське відомство планує зробити, якщо "виявить" будь-яку причетність SAS до України.

Нагадаємо, Велика Британія раніше заявила, що в 2022 році направила в Україну військових інструкторів для навчання місцевих сил застосуванню протитанкової зброї, але 17 лютого - за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ - британський уряд заявив про виведення всіх військових, крім тих, які необхідні для захисту свого посольства.

Раніше ми писали, що в березні в Національній гвардії штату Теннессі (США) спростували фейк росЗМІ про загибель американських військових в Україні.

Нагадаємо також, перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен висловився про прийоми Росії при агресії проти інших держави постійно вигадує брехню.

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