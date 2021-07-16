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РНБО до 7 вересня розробить систему моніторингу олігархів

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 18:53
РНБО до 7 вересня розробить систему моніторингу олігархів Фото: РНБО до 7 вересня розробить систему моніторингу олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський доручив РНБО завершити розробку моніторингу олігархів до 7 вересня. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов під час сьогоднішнього брифінгу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг за результатами засідання РНБО.

"В апараті РНБО ця розробка велася тривалий час. До цієї роботи тепер будуть долучатися органи влади, СБУ, наша розвідувальна спільнота. Це буде спільна система моніторингу", - відзначив Данілов.

Зокрема, секретар РНБО додав, що проєкт планують підготувати вже до початку відкриття нової сесії Верховної Ради.

"Все буде зрозуміло – щодо чого застосовуватиметься цей моніторинг, що буде ця система моніторити", - додав Данілов.

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РНБО олигархи Олексій Данілов
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