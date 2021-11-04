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"Жовта" зона карантину розширилась: список областей

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 08:48
"Жовта" зона карантину розширилась: список областей Фото: в Україні розширили "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Жовта" зона карантину розширилась, тепер там три області. В цю зону додали Тернопільську область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

&quot;Жовта&quot; зона карантину розширилась: список областей

"Червона" зона

У цій зоні перебувають такі регіони:

  • Київ,
  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.

У МОЗ попередили, що під загрозою потрапляння в цю зону Волинська, Харківська та Тернопільська області.

"Помаранчева" зона

В цій зоні перебувають такі регіони:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Черкаська,
  • Чернівецька.

"Жовта" зона

Ця зона розширилась. Тепер у ній три області:

  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Тернопільська.
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