"Жовта" зона карантину розширилась: список областей
Фото: в Україні розширили "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Жовта" зона карантину розширилась, тепер там три області. В цю зону додали Тернопільську область.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають такі регіони:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
У МОЗ попередили, що під загрозою потрапляння в цю зону Волинська, Харківська та Тернопільська області.
"Помаранчева" зона
В цій зоні перебувають такі регіони:
- Вінницька,
- Волинська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона
Ця зона розширилась. Тепер у ній три області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Тернопільська.