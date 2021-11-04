"Жовта" зона карантину розширилась: список областей

"Жовта" зона карантину розширилась, тепер там три області. В цю зону додали Тернопільську область.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

"Червона" зона

У цій зоні перебувають такі регіони:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.

У МОЗ попередили, що під загрозою потрапляння в цю зону Волинська, Харківська та Тернопільська області.

"Помаранчева" зона

В цій зоні перебувають такі регіони:

Вінницька,

Волинська,

Полтавська,

Харківська,

Черкаська,

Чернівецька.

"Жовта" зона

Ця зона розширилась. Тепер у ній три області: