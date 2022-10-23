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В Славутиче частично нет света. Время восстановления – неизвестно

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Славутич, Воскресенье 23 октября 2022 15:46
В Славутиче частично нет света. Время восстановления – неизвестно Фото: В результате атак оккупантов в Украине возникли проблемы с энергоснабжением (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В городе Славутиче сегодня, 23 октября, частично отключен свет. Когда энергоснабжение будет восстановлено, неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Славутицкий городской совет.

О частичном или даже полном отключении энергоснабжения города еще три дня назад предупреждал мэр Славутича Юрий Фомичев, призвавший жителей зарядить гаджеты, приготовить еду и запастись водой.

Оккупационные российские войска с 10 октября методически уничтожают энергоинфраструктуру страны и уже нанесли по энергетическим объектам более 300 ударов.

Сложная ситуация с энергоснабжением в Киеве и Киевской области, а жителей Черкасской и Житомирской областей энергетики попросили срочно снизить потребление электроэнергии. Как сообщает НЭК "Укрэнерго", это необходимо, чтобы избежать перегрузки сетей в этих регионах.

Кроме того, специалисты сообщают, что в столице и 10 областях могут отключать свет, так как масштаб повреждений в результате атак агрессора 22 октября сравним с последствиями атак 10-12 октября. Поэтому "Укрэнерго" вынуждены также применять ограничения энергоснабжения в Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

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