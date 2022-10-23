У Славутичі частково немає світла. Час відновлення - невідомий

У місті Славутичі сьогодні, 23 жовтня, частково відключено світло. Коли енергопостачання буде відновлено, невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Славутицьку міську раду .

Про часткове або навіть повне відключення енергопостачання міста ще три дні тому попереджав мер Славутича Юрій Фомічов, який закликав мешканців зарядити гаджети, приготувати їжу і запастися водою.

Окупаційні російські війська з 10 жовтня методично знищують енергоінфраструктуру країни і вже завдали по енергетичних об’єктах понад 300 ударів.

Наразі складна ситуація з енергопостачанням у Києві та Київській області, а жителів Черкаської і Житомирської областей енергетики попросили терміново знизити споживання електроенергії. Як повідомляє НЕК “Укренерго”, це необхідно, аби уникнути перевантаження мереж у цих регіонах.