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У Славутичі частково немає світла. Час відновлення - невідомий

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Славутич, Неділя 23 жовтня 2022 15:46
У Славутичі частково немає світла. Час відновлення - невідомий Фото: Внаслідок атак окупантів в Україні виникли проблеми з енергопостачанням (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У місті Славутичі сьогодні, 23 жовтня, частково відключено світло. Коли енергопостачання буде відновлено, невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Славутицьку міську раду.

Про часткове або навіть повне відключення енергопостачання міста ще три дні тому попереджав мер Славутича Юрій Фомічов, який закликав мешканців зарядити гаджети, приготувати їжу і запастися водою.

Окупаційні російські війська з 10 жовтня методично знищують енергоінфраструктуру країни і вже завдали по енергетичних об’єктах понад 300 ударів.

Наразі складна ситуація з енергопостачанням у Києві та Київській області, а жителів Черкаської і Житомирської областей енергетики попросили терміново знизити споживання електроенергії. Як повідомляє НЕК “Укренерго”, це необхідно, аби уникнути перевантаження мереж у цих регіонах.

Крім того, фахівці повідомляють, що у столиці та 10 областях можуть відключати світло, бо масштаб пошкоджень внаслідок атак агресора 22 жовтня можна порівняти з наслідками атак 10-12 жовтня. Тому “Укренерго” змушені також застосовувати обмеження енергопостачання у Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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