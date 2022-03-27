У Славутичі анонсували зелений коридор. У Київській ОВА евакуацію заперечують

У неділю, 27 березня, міська рада Славутича анонсувала відкриття зеленого коридору. У Київській обласній військовій адміністрації заперечують евакуації мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Київської ОВА Олексія Кулебу і Славутицьку міську раду .

Жителів Київської області закликали бути уважними та зважати на обставини.

Проте у міськраді Славутича зазначили, що планується евакуація автобусами жінок та дітей до залізничного вокзалу Києва.

"Сьогодні, 27.03.2022, в Київській області евакуація не відбувається. У регіоні відсутні офіційно погоджені гуманітарні коридори", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погоджено роботу лише двох гуманітарних коридорів у Донецькій та Луганській областях.

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