В Славутиче анонсировали зеленый коридор. В Киевской ОВА эвакуацию отрицают

В воскресенье, 27 марта, городской совет Славутича анонсировал открытие зеленого коридора. В Киевской областной военной администрации отрицают эвакуации мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Киевской ОВА Алексея Кулебу и Славутичский городской совет .

Жителей Киевской области призвали быть внимательными и учитывать обстоятельства.

Однако в горсовете Славутича отметили, что планируется эвакуация автобусами женщин и детей до железнодорожного вокзала Киева.

"Сегодня, 27.03.2022, в Киевской области эвакуация не происходит. В регионе отсутствуют официально согласованные гуманитарные коридоры", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине согласована работа только двух гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

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