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Славутич повністю ізольований і потребує продуктів харчування, - ОВА

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Славутич, Понеділок 14 березня 2022 13:48
Славутич повністю ізольований і потребує продуктів харчування, - ОВА Фото: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба (vechirniykyiv)
Автор: Олександр Мороз

Місто Славутич Київської області на сьогодні повністю ізольоване через війну Росії проти України. Населення потребує продуктів харчування та медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування і медикаментах. Ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Славутичі та ЧАЕС завершені, йдуть регламентні роботи", - зазначив він.

Що стосується ситуації у Вишгородському районі, то Вишгородська, Петрівська та Пірнівська територіальні громади - населенню надається необхідна допомога, проводиться патрулювання вулиць.

В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв'язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Триває евакуація людей з окупованої Димерської громади.

Нагадаємо, раніше мер Славутича заявляв, що персонал захопленої Чорнобильської АЕС працює кілька діб поспіль без зміни.

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