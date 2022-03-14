Славутич повністю ізольований і потребує продуктів харчування, - ОВА

Місто Славутич Київської області на сьогодні повністю ізольоване через війну Росії проти України . Населення потребує продуктів харчування та медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування і медикаментах. Ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Славутичі та ЧАЕС завершені, йдуть регламентні роботи", - зазначив він.

Що стосується ситуації у Вишгородському районі, то Вишгородська, Петрівська та Пірнівська територіальні громади - населенню надається необхідна допомога, проводиться патрулювання вулиць.

В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв'язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Триває евакуація людей з окупованої Димерської громади.