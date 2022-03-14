ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Славутич полностью изолирован и нуждается в продуктах питания, - ОВА

Новина українською →
Славутич, Понедельник 14 марта 2022 13:48
Славутич полностью изолирован и нуждается в продуктах питания, - ОВА Фото: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба (vechirniykyiv)
Автор: Александр Мороз

Город Славутич Киевской области на сегодня полностью изолирован из-за войны России против Украины. Население нуждается в продуктах питания и медикаментах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

"Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах. Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Славутиче и ЧАЭС завершены, идут регламентные работы", - отметил он.

Что касается ситуации в Вышгородском районе, то Вышгородская, Петровская и Пирновская территориальные общины - населению оказывается необходимая помощь, проводится патрулирование улиц.

В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской территориальных общинах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Продолжается эвакуация людей из оккупированной Дымерской общины.

Напомним, ранее мэр Славутича заявлял, что персонал захваченной Чернобыльской АЭС работает несколько суток подряд без смены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славутич Война России против Украины
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе