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Персонал захопленої окупантами ЧАЕС працює без зміни 10-ту добу, - мер Славутича

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Субота 05 березня 2022 07:23
Персонал захопленої окупантами ЧАЕС працює без зміни 10-ту добу, - мер Славутича Фото: Чорнобильська АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Персонал Чорнобильської атомної електростанції, яка була захоплена російськими окупантами ввечері 24 лютого, все ще знаходяться на станції та залишаються фактично в заручниках, працює безперервно вже десяту добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Славутича Юрія Фомічева в ефірі телеканалу "Рада".

Так, працівники ЧАЕС розділилися на дві групи, і змінюють одне одного.

"Вони втомилися морально і фізично, емоційно... Люди харчуються обмежено, у них обмежена кількість ліків і їм дуже важко", - сказав Фомічев.

Зв'язок з персоналом станції обмежений, і немає гарантованого "зеленого коридору" для того, щоб забезпечити заміну зміни на ЧАЕС.

Він також звернув увагу, що вся техніка, яка проїжджає через Чорнобильську зону, зараз поширює радіоактивний пил на колесах далі в напрямку Києва і на всю територію країни.

Також загрозу для об'єкта несе і вібрація, яка відбувається під час руху техніки.

"Якщо там почнуться військові дії, то це ще може вплинути і на 4-й енергоблок, в якому є нестабільні конструкції", - попереджає Фомічов.

Мер Славутича додав, що обвал нестабільних конструкцій може призвести до великого викиду радіоактивного пилу.

Захоплення російськими військами Чорнобильської АЕС він назвав справжнім тероризмом.

"Таких прецедентів у світі не було, щоб було захоплення ядерних об'єктів, атомних електростанцій", - наголосив Фомічев.

Раніше повідомлялося, що Україна назвала захоплення ЧАЕС ядерним тероризмом і звернулася до МАГАТЕ.

Нагадаємо також, пізно вночі 4 березня російські окупанти обстріляли перший енергоблок Запорізької АЕС. В результаті на станції спалахнула пожежа, станом на 07:00 ранку вогонь був погашений. Зараз управління атомною електростанцією знаходиться в українських руках, незважаючи на захоплення території АЕС.

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ЧАЕС Війна Росії проти України
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