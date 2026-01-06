Славутич частично со светом: какая ситуация в городе после атак РФ на энергетику

В Славутиче продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате атак РФ. Сейчас большинство бытовых потребителей уже частично запитаны, а графики отключений электроэнергии не применяются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
По данным ОВА, вся критическая инфраструктура города переведена на резервные источники питания. Водоснабжение и теплоснабжение для населения обеспечены в полном объеме.
Магазины, аптеки, автозаправочные станции и учреждения социальной сферы продолжают работу благодаря генераторам и аккумуляторным системам. В городе также функционируют Пункты несокрушимости, дополнительно развернуты палатки ГСЧС.
По информации ОВА, в Славутиче сохранена мобильная связь и интернет.
"Славутич держится. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное и полностью вернуть свет в дома горожан", - отмечают в обладминистрации.
В ночь на 5 января Россия осуществила массированную атаку на Украину дронами и баллистическими ракетами. По данным Воздушных сил, противник выпустил 165 беспилотников и 9 баллистических ракет.
Удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. Наибольшие разрушения гражданской инфраструктуры произошли в Чернигове.
В Оболонском районе Киева дрон попал в здание, из-за чего эвакуировали людей. Известно об одной погибшей и двух раненых. Также пострадало частное медицинское учреждение, где на стационаре находились пациенты - из больницы эвакуировали 70 человек. РБК-Украина опубликовало фото разрушенного здания.
Также вчера мы писали, что в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение.