Славутич частично со светом: какая ситуация в городе после атак РФ на энергетику

По данным ОВА, вся критическая инфраструктура города переведена на резервные источники питания. Водоснабжение и теплоснабжение для населения обеспечены в полном объеме.

Магазины, аптеки, автозаправочные станции и учреждения социальной сферы продолжают работу благодаря генераторам и аккумуляторным системам. В городе также функционируют Пункты несокрушимости, дополнительно развернуты палатки ГСЧС.

По информации ОВА, в Славутиче сохранена мобильная связь и интернет.

"Славутич держится. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное и полностью вернуть свет в дома горожан", - отмечают в обладминистрации.