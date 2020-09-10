Слабкий долар: наслідки для світової економіки

Фото: євро і долари (прес-служба НБУ)

Навмисне ослаблення долара призведе до того, що США отримають переваги в торгівлі з іншими країнами

Ослаблення долара до основних валют для економіки США є позитивним фактором. Якщо США ще більше девальвують долар, дефіцит їх поточного рахунку буде знижуватися, імпорт скорочуватися, а американський експорт рости.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Долар у світі падає. Чому це вигідно США і чим допоможе Україні".

"Більш слабкий долар буде сприяти конкурентоспроможності американських товарів на глобальних ринках", - зазначив глава аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін

На це ще до пандемії неодноразово натякав президент США Дональд Трамп. У липні минулого року агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела писало, що президент був стурбований зміцненням долара і просив радників подумати про варіанти його ослаблення. Публічно ж він пояснював, що перспектива мати сильний долар в цілому радує, але ускладнює зовнішню торгівлю.

Зараз слабкий долар США вигідний, адже населення здебільшого не відчуває коливання курсу, а американський експорт в ЄС та Азії стає більш доступним, вважає член Ради НБУ Віталій Шапран.

"Поточне ослаблення долара здатне вплинути на попит на американську продукцію по всьому світу, яка, як правило, технологічна. Але я не думаю, що з таким станом справ миритися інші країни, особливо ті, чия економіка залежна від експорту. Так що цілком можливо, що у 2020-2021 роках ми побачимо валютні гойдалки не тільки на ринках "долар-євро" і "долар-фунт", але і на ринках валют країн", - припустив член Ради НБУ.

До того ж, на думку експерта, різке посилення іноземних валют до долара, наприклад, того ж євро, рано чи пізно викличе питання в експортерів з цих країн. "Економіка ЄС зараз і так переживає не кращі часи, а міцний євро цілком може вдарити по німецькому експорту як у США, так і на ті ринки, які традиційно прив'язані до долара США", - додав Шапран.

І тому, як вважає експерт, не варто сприймати політику слабкого долара, як слабкість США. "Тут швидше навпаки американці задають тон і навіть диктують умови динаміки розвитку економік більшості країн, залежних від зовнішньої торгівлі", - пояснив він.

Разом з тим, як відзначив трейдер групи ICU Віталій Сівач, слабкий долар буде на користь США лише до якоїсь межі. Якщо станеться неконтрольоване зниження курсу, це може дати зворотний ефект і сильно прискорити інфляцію умовно, до 5-7%.

"Неконтрольовану інфляцію доведеться якось гальмувати. Це можна робити підвищенням ставки ФРС, що призведе до падіння ринку акцій і гальмування економіки", - міркує Сівач.

Як повідомляло РБК-Україна, на закінчення циклу сильного долара вказують проблеми та дисбаланси, які виникли в економіці США і які ще більше посилив карантин. До того ж наростає фактор політичної невизначеності у світлі майбутніх виборів президента, які заплановані на листопад.

Зазначимо, долар зафіксував найбільше місячне падіння за десятиліття проти кошика шести валют в липні 2020 року.