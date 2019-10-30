SkyUp запустив новий рейс з Харкова у Тбілісі

Українська авіакомпанія SkyUp 29 жовтня запустила рейси в Тбілісі з аеропорту Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Наголошується, що авіарейси за маршрутом будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях, вартість квитків стартує від 1791 грн.

"Недалеко від Тбілісі розташований гірськолижний курорт Гудаурі, тому взимку пропозиція буде цікаво екстремалам", - відзначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що SkyUp Airlines відкрила новий рейс зі Львова в Шарджі (ОАЕ). Перший політ здійснили 26 жовтня. Авіакомпанія також планує почати польоти зі Львова до Парижа (Бове) і Тель-Авів.

РБК-Україна писало, що українська авіакомпанія SkyUp анонсувала запуск нових рейсів з сполученням Київ-Зальцбург. Рейси будуть здійснюватися тільки в грудні-січні 2019-2020 роки.

Крім того, SkyUp відкриває нові рейси в Ізраїль. Їх будуть здійснювати двічі на тиждень - зі Львова та Запоріжжя.