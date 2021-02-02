ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

SkyUp запускає рейси з України в Італію: названа дата

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 19:11
SkyUp запускає рейси з України в Італію: названа дата
Фото: літак SkyUp (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає авіарейси з Києва та Львова в Італію. Перші рейси заплановані на 21 травня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, лоукост запускає прямі рейси з Львова в Бергамо і з Києва в Барі.

"Авіакомпанія SkyUp анонсує два нових рейси в Італію: до північного Бергамо і південного Барі. Старт польотів за напрямком Львів - Бергамо - Львів запланований на 21 травня 2021, а Київ - Барі - Київ з 29 травня 2021", - йдеться в повідомленні.

Рейси Львів - Бергамо - Львів виконуватимуться щопонеділка і щоп'ятниці, а Київ - Барі - Київ - щовівторка і щосуботи.

Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії і стартують від 851 гривень.

Нагадаємо, раніше SkyUp Airlines анонсував запуск авіарейсів з Києва на Мальту. Перший рейс запланований на 29 травня.

Крім того, 29 березня SkyUp запускає новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Додамо, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство SkyUpІталія

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся