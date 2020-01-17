SkyUp припинить польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 лютого призупинить виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Призупинення польотів пов'язане з продовженням заборони виконання польотів у повітряному просторі Ірану та Іраку, введеного Державіаслужбою України з 9 січня 2020 року.

Необхідність облітати території Ірану та Іраку викликала збільшення тривалості польотів, а також потреба робити зупинку в дорозі для дозаправки.

"Щоб зробити наші польоти більш безпечними, ми змінили ці маршрути - тепер ми літаємо через території Єгипту і Саудівської Аравії, а також робимо зупинку для дозаправки в Анталії. Така необхідність збільшує час польоту мінімум на 3 години. Це створює незручності для наших пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів в аеропортах прильоту - Запоріжжі, Львові, Харкові", - заявили в компанії.

У SkyUp Airlines також повідомили, що розглянуть можливість відновлення польотів в ОАЕ, якщо відповідний заборону буде знято.

Що стосується регулярних рейсів SkyUp в Коломбо (Шрі-Ланка), то авіакомпанія продовжить їх виконання з додатковою посадкою в Анталії на зворотному шляху.

Раніше президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне заявив, що відновлення рейсів в Іран після атаки на літак, в результаті якого загинули 176 людей, навіть не розглядається.

Нагадаємо, 8 січня державна авіаційна служба України запретила українським авіакомпаніям польоти в повітряному просторі не тільки Ірану, але і Іраку після падіння літака МАУ.