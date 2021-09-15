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Переховувався 7 років в РФ: СБУ затримала організатора "референдуму" у Луганській області

Автор: Тіберій Юрик

Під час спецопераціі співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року у Луганській області, який 7 років переховувався на території РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чоловік очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі Луганської області. Чоловік контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово окупованого Луганська.

"Щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, зловмисник втік до РФ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника під час спецопераціі у смт Новопсков.

Чоловіку заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у Донецькій області затримали колишньго бойовика так званої "ДНР".

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