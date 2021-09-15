Скрывался 7 лет в РФ: СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области

Сообщается, что мужчина возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендуму в Новопсковском районе Луганской области. Мужчина контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных" бюллетеней " во временно оккупированный Луганск.

"Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник сбежал в РФ", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время спецоперации в пгт Новопсков.

Мужчине заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Продолжаются следственные действия.