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Скрывался 7 лет в РФ: СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области

Автор: Тиберий Юрик

Во время спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области, который 7 лет скрывался на территории РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что мужчина возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендуму в Новопсковском районе Луганской области. Мужчина контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных" бюллетеней " во временно оккупированный Луганск.

"Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник сбежал в РФ", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время спецоперации в пгт Новопсков.

Мужчине заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в Донецкой области задержали бывшего боевика так называемой "ДНР".

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