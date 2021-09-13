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У Донецькій області СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР"

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Донецька область, Понеділок 13 вересня 2021 16:39
У Донецькій області СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР" Фото: на Донбасі затримали колишнього бойовика "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

У Донецькій області затримали колишньго бойовика так званої "ДНР", який був "командиром" 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що їм виявився мешканець міста Курахове. У 2014 -2015 роках він брав участь у збройному протистоянні на території Донецької області, а згодом повернувся на підконтрольну українській владі територію.

"Бойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді "командира" 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот" так званої "ДНР", а потім на посаді "чергового" так званої "Русской православной армии". - повідомили в СБУ.

Зловмисник надав правоохоронцям інформацію про інших членів незаконного збройного формування (НЗФ).

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що суд Праги засудив до 20 років позбавлення волі Їржі Урбанека з позивним "Бегемот", який воював на Донбасі бойовиків "ДНР".

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