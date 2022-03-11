ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Щоб приховати поразку. Окупанти запланували ротацію під Миколаєвом, - глава ОВА

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 11 березня 2022 14:41
Щоб приховати поразку. Окупанти запланували ротацію під Миколаєвом, - глава ОВА Фото: Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (segodnya.ua)
Автор: Анна Шиканова

Глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім розповів, що ротація військових РФ запланована на 17 березня, щоб приховати свою поразку. Але вони не встигнуть цього зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кима.

"Щоб приховати свою поразку під Миколаєвом, окупанти хочуть зробити планову ротацію своїх військ 17 березня. Не встигнуть. Ми не дамо цього зробити", - повідомив Віталій Кім.

Він закликав російських військових здаватися в полон, щоб не дозволити здійснити планову ротацію.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні ліквідували ще одного російського генерала.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"