Щоб приховати поразку. Окупанти запланували ротацію під Миколаєвом, - глава ОВА

Глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім розповів, що ротація військових РФ запланована на 17 березня, щоб приховати свою поразку. Але вони не встигнуть цього зробити.

"Щоб приховати свою поразку під Миколаєвом, окупанти хочуть зробити планову ротацію своїх військ 17 березня. Не встигнуть. Ми не дамо цього зробити", - повідомив Віталій Кім.

Він закликав російських військових здаватися в полон, щоб не дозволити здійснити планову ротацію.

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