Чтобы скрыть поражение. Оккупанты запланировали ротацию под Николаевом, - глава ОВА

Глава Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что ротация военных РФ запланирована на 17 марта, чтобы скрыть свое поражение. Но они не успеют этого сделать.

"Чтобы скрыть свое поражение под Николаевом, оккупанты хотят сделать плановую ротацию своих войск 17 марта. Не успеют. Мы не дадим этого сделать", - сообщил Виталий Ким.

Он призвал российских военных сдаваться в плен, чтобы не позволить совершить плановую ротацию.

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