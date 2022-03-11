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Чтобы скрыть поражение. Оккупанты запланировали ротацию под Николаевом, - глава ОВА

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Николаев, Пятница 11 марта 2022 14:41
Чтобы скрыть поражение. Оккупанты запланировали ротацию под Николаевом, - глава ОВА Фото: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким (segodnya.ua)
Автор: Анна Шиканова

Глава Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что ротация военных РФ запланирована на 17 марта, чтобы скрыть свое поражение. Но они не успеют этого сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Чтобы скрыть свое поражение под Николаевом, оккупанты хотят сделать плановую ротацию своих войск 17 марта. Не успеют. Мы не дадим этого сделать", - сообщил Виталий Ким.

Он призвал российских военных сдаваться в плен, чтобы не позволить совершить плановую ротацию.

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