Яркий монохром: этот лук Дженнифер Лопес захочется сохранить и повторить

Дженнифер Лопес показала новый элегантный образ, который полностью собрала из вещей красного оттенка.

Это яркий пример total red или монохромного стиля, где весь образ выдержан в одном цвете, но с использованием различных оттенков и текстур.

Трендовые вещи и элементы образа

Монохромный образ (total red)

Это очень актуальный тренд, позволяющий создать целостный, выразительный и привлекательный вид. Красный цвет всегда в тренде, особенно для создания смелых и уверенных образов.

Пальто-кардиган с укороченными рукавами

Верхняя одежда с рельефной, плетенной текстурой придает объема. Это отход от обычных гладких тканей, что делает вещь более уникальной.

Короткое платье

Длина платья выше колена и позволяет продемонстрировать ноги, что придает образу легкости и женственности.

Акцентный ремень

Ремень на талии подчеркивает фигуру и создает силуэт. Пояс с логотипом является дополнительным акцентом.

Маленькая сумка с цепочкой

Миниатюрные сумки на цепочке по-прежнему остаются популярными. Они практичны и придают образу утонченности. Красный цвет сумки идеально дополняет общий образ.

Туфли с заклепками

Обувь с декоративными элементами, такими как шипы или заклепки, является смелым акцентом и придает "остроту" образу. Это элемент, который может намекать на гранж или рок-стиль, но в этом случае он интегрирован в гламурный образ.

Солнцезащитные очки-авиаторы

Классическая форма очков-авиаторов с зеркальными линзами придает образу загадочности.

Дженнифер Лопес демонстрирует уверенный, смелый и стильный образ, подчеркивающий ее фигуру и позволяющий выделиться. Красный цвет делает его заметным, а сочетание различных текстур и акцентных деталей придает образу глубины.

Дженнифер Лопес показала модный лук (фото: instagram.com/jlo)