Яркие победы "Барселоны" и "Манчестер Сити": все результаты Лиги чемпионов сегодня

Лига чемпионов. Основной раунд, 1-й тур

"Брюгге" - "Монако" - 4:1

Голы: Трезольди, 32, Оньедика, 39, Ванакен, 43, Диахон, 75 - Фати, 90+2

"Копенгаген" - "Байер" - 2:2

Голы: Ларссон, 9, Роберт, 87 - Гримальдо, 82, Хацидиакос, 90+1 (автогол)

"Айнтрахт" - "Галатасарай" - 5:1

Голы: Санчез, 37 (автогол), Узун, 45+2, Буркардт, 45+4, 66, Кнауфф, 75 - Акгюн, 8

"Манчестер Сити" - "Наполи" - 2:0

Голы: Холанд, 56, Доку, 65

Удаление: Ди Лоренцо (Н), 21

"Ньюкасл" - "Барселона" - 1:2

Голы: Гордон, 90+1 - Рэшфорд, 58, 67

"Спортинг" - "Кайрат" - 4:1

Голы: Тринкау, 44, 65, Алиссон Сантос, 67, Кенда, 68 - Эдмилсон, 86

Незабитый пенальти: Юльманн (С), 21

Знаковые матчи в Англии

"Манчестер Сити" - "Наполи". На арену "Этихад" против своего бывшего клуба в составе чемпионов Италии вышел легенда "горожан" Кевин Де Брюйне.

Правда сыграл на еще недавно родной арене он совсем мало. Бельгийца заменили уже на 26-й минуте. О травме речь не шла: скорее всего, это было вызвано тактической перестройкой "Наполи" после того, как на 21-й минуте прямую красную "заработал" Джованни Ди Лоренцо. Защитник чемпионов Италии был наказан за фол последней надежды против Эрлинга Холанда.

"Наполи" в меньшинстве устоял в первом тайме. Но во втором "горожане" дожали соперника. Открыл счет именно Холанд, который забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов.

GOAL Haaland



Аамзинг ассистент от Фодена



Манчестер Сити 1-0 Наполипик.twitter.com/ftUzDMWSyn - Goals Xtra (@GoalsXtra) 18 сентября 2025 года

"Ньюкасл" - "Барселона". Новичок "Барсы" Маркус Рэшфорд очень ярко отметил пусть временное, но возвращение в Англию. Своим дублем он похоронил надежды "Ньюкасла" на удачный старт в ЛЧ.