Перестановки во власти. Как менялся состав Кабмина за время войны

Кабинет министров Дениса Шмыгаля работает более 4 лет, что является самым длительным периодом за всю историю независимой Украины. Однако во время полномасштабной войны не обошлось без кадровых изменений. Несколько министерств были переформатированы и до сих пор не имеют официально назначенного руководителя.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, какие кадровые перестановки произошли в правительстве за время войны.

При подготовке использовались: информация Правительственного портала, ст.113-115, раздел IV Конституции Украины, Википедия.

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Правительство Шмыгаля. Рекорд за время независимости

Кабинет министров под председательством Дениса Шмыгаля является 21-м по счету в списке правительств независимой Украины с 1991 года.

При этом он работает дольше всех – 4 года и уже почти 2 месяца. Еще одним "долгоживущим" правительством был Кабмин Владимира Гройсмана – работал с 2016 по 2019-й (3 года, 4 месяца, 15 дней).

Действующее правительство было сформировано после отставки с поста премьера Алексея Гончарука 3 марта 2020, что автоматически означало отставку всего состава Кабмина, согласно законодательству.

По представлению президента Владимира Зеленского, Верховная рада проголосовала за нового премьер-министра Дениса Шмыгаля. До назначения на должность он был исполняющим обязанности вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий в правительстве Гончарука.

Фото: Денис Шмыгаль возглавляет Кабмин с 4 марта 2020 (kmu.gov.ua)

4 марта 2020 парламент утвердил полный состав нового Кабмина. За четыре года работы в его составе было много кадровых перестановок, несколько министерств переформатировали. Значительная часть изменений в правительстве произошла уже во время полномасштабной войны.

Кадровые изменения: какие перестановки произошли в Кабмине во время войны

Министерство аграрной политики и продовольствия

В начале марта 2022 подал в отставку министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Как заявлял сам чиновник, причиной этого решения было ухудшение состояния здоровья из-за наследственной болезни. Верховная рада назначила новым главой Минагрополитики Николая Сольского, который до этого являлся руководителем комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Минсоцполитики

В июле 2022 произошли кадровые перестановки в Министерстве социальной политики. Марина Лазебная, возглавлявшая ведомство с 2020 года, написала заявление об отставке. Ее сменила в должности Оксана Жолнович. Ранее она руководила департаментом социальной политики и здравоохранения в офисе президента.

Министерство восстановления

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в ноябре 2022 перешел на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", а его министерство было решено объединить с министерством инфраструктуры.

Новое Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры также получило упрощенное название – Министерство восстановления. С 1 декабря 2022 его возглавил Александр Кубраков, который ранее был министром инфраструктуры, а до работы в правительстве руководил "Укравтодором". Кроме того, Кубраков получил должность вице-премьер-министра.

Фото: Александр Кубраков возглавил министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)

МВД

После гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах в январе 2023 года, новым главой МВД был назначен Игорь Клименко. Ранее Клименко был главой Национальной полиции Украины.

МОН

В марте 2023 Верховная рада уволила с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета по его заявлению. С именем министра было связано несколько скандалов, в том числе из-за обнаружения плагиата в его научных работах. Сам Шкарлет все обвинения отрицал.

Новым министром образования 21 марта 2023 стал Оксен Лисовый, который до этого возглавлял "Малую академию наук".

К тому же полномочия в сфере образования получил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Министерство стратегических отраслей промышленности

В марте 2023 также сменился руководитель министерства стратегических отраслей промышленности. Вместо Павла Рябикина ведомство возглавил Александр Камышин (до назначения был председателем правления "Укрзализныци"). С апреля 2023 Павел Рябикин был назначен послом Украины в Китае.

Минкультуры и информационной политики

27 июля 2023 парламент уволил с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Накануне Ткаченко написал заявление об отставке, в котором обосновал свое решение "волной недоразумения относительно важности культуры во время войны".

Увольнение произошло после поручения президента Зеленского главе Кабмина Шмыгалю подыскать замену Ткаченко и на фоне ряда скандалов, в том числе из-за выделения Минкультом средств из госбюджета компаниям, работающим на российском рынке.

После отставки Александра Ткаченко временно исполняющим обязанности министра культуры и информационной политики назначили Ростислава Карандеева.

Минобороны

В сентябре 2023 новым руководителем министерства обороны Украины вместо Алексея Резникова стал Рустем Умеров.

Этому предшествовали продолжительные дискуссии по поводу возможной отставки Резникова из-за скандалов в Минобороны с закупкой продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам. Президент Владимир Зеленский тогда объяснял необходимость кадровых изменений в министерстве "потребностью новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Рустем Умеров до назначения главой Минобороны руководил Фондом государственного имущества Украины.

Фото: Рустем Умеров сменил на должности Алексея Резникова (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство молодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт подал в отставку 8 ноября 2023. Свое решение чиновник объяснил тем, что хотел бы сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины. До отставки Гутцайт объединял обязанности министра и президента НОК, что, по его словам, вызывало "много манипуляций относительно полномочий и принимаемых решений на обеих должностях".

Пока у Минмолодежьспорта нет официально назначенного руководителя. Временно исполняет обязанности министра Матвей Бедный (бывший замглавы ведомства).

Минветеранов

7 февраля 2024 парламент уволил с должности министра по делам ветеранов Юлию Лапутину, которая возглавляла ведомство с декабря 2020.

Перед голосованием Рады профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства. Президент Украины Владимир Зеленский назвал отставку Лапутиной "исключительно вопросом менеджмента", поскольку "Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере".

Правительство назначило временно исполняющим обязанности министра по делам ветеранов Александра Порхуна (с 2020-го был первым заместителем Юлии Лапутиной).

Состав правительства. Кто сейчас возглавляет министерства

В настоящее время главой правительства остается премьер-министр Денис Шмыгаль. В его подчинении 4 вице-премьера и 20 министров.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко (с 4 ноября 2021).

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (с 4 ноября 2021).

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (с 4 июня 2020).

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (с 4 марта 2020 в правительстве Шмыгаля, до этого с 29 августа 2019 – вице-премьер и министр цифровой трансформации в правительстве Гончарука).

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков (с 1 декабря 2022, министр инфраструктуры с 20 мая 2021).

Министр Кабинета министров Олег Немчинов (с 4 марта 2020).

Министр энергетики Герман Галущенко (с 29 апреля 2021).

Министр социальной политики Оксана Жолнович (с 19 июля 2022).

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (с 21 марта 2023).

Министр внутренних дел Игорь Клименко (и.о. с 18 января 2023 министр – с 7 февраля 2023).

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (с 4 марта 2020).

Министр образования и науки Оксен Лисовый (с 21 марта 2023).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко (с 20 мая 2021).

Министр юстиции Денис Малюська (с 29 августа 2019 – в правительстве Гончарука, с 4 марта 2020 – в правительстве Шмыгаля).

Министр финансов Сергей Марченко (с 30 марта 2020).

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский (с 24 марта 2022).

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец (и.о. с 4 ноября 2021, министр с 15 апреля 2022).

Министр обороны Рустем Умеров (с 6 сентября 2023).

В. и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный (с 9 ноября 2023).

В. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев (с 28 июля 2023).

В. и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун (с 9 февраля 2024).