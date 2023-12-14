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В одной из стран ЕС украинцев просят выезжать из приютов: причины

Нидерланды, Амстердам, Четверг 14 декабря 2023 14:07
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В одной из стран ЕС украинцев просят выезжать из приютов: причины Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев в Нидерландах призывают переселяться из приютов в арендуемое жилье. С таким объявлением к украинцам обращается Министерство юстиции страны.

С чем связан такой призыв, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на посольство Украины в Нидерландах.

Украинское дипломатическое ведомство 12 декабря 2023 года получило запрос от Министерства юстиции и безопасности Королевства Нидерланды с просьбой разместить объявление для временно перемещенных лиц из Украины. Украинцев просят разгрузить муниципальные приюты и освободить места для прибывших беженцев.

"Нидерланды будут поддерживать перемещенных лиц из Украины так долго, как это будет необходимо. Более 100 тысяч переселенцев из Украины уже нашли убежище в Нидерландах. О многих из них заботятся в муниципалитетах, поддержку которым оказывают многочисленные неправительственные организации и волонтеры, а также и многие другие украинцы, переехавшие в Нидерланды раньше или после начала войны", – говорится в объявлении от властей Нидерландов.

Отмечается, что из-за войны люди продолжают ухать из Украины, ища безопасное место в Нидерландах.

"Мы по-прежнему стремимся предоставить убежище для всех новоприбывших. В то же время, для многих муниципалитетов становится труднее найти подходящие места, а существующие локации почти заполнены. Поэтому мы призываем тех украинцев, которые находятся в приютах и могут самостоятельно снимать жилье, обдумать такую возможность", – обращаются в Министерстве юстиции страны.

В то же время украинцы, приехавшие в Нидерланды впервые, при регистрации в первом пункте прибытия могут указать желание проживать в арендованном жилье и получить информацию о рынке жилья в стране.

"Этими действиями мы стремимся обеспечить наиболее уязвимые категории беженцев из Украины в Нидерландах неотложным жильем", – объясняют чиновники.

В последнее время в Нидердандах растет количество украинцев, приехавших получить убежище. Среди них немало тех, кто уже проживал в другой стране Европы. Уровень заполненности приютов для экстренного размещения достиг 99,3%. Сейчас в Нидерландах проживают 102 тысячи украинцев, из них 83 тысяч размещены в муниципальных приютах. Все чаще украинцы едут в страну с намерением работать.

Напомним, мы писали, что поток украинских беженцев в Европу возрос. В октябре в Нидерланды приехали более 4 тысяч украинцев.

Также в Нидерландах били тревогу из-за роста потока украинских беженцев. Чиновники выступают за сокращение прожиточного минимума для украинцев, чтобы снизить привлекательность страны для убежища.

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