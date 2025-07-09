Скоро збудеться: хто із знаків Зодіаку здійснить заповітну мрію в липні

Липень обіцяє стати місяцем здійснення бажань для деяких знаків Зодіаку. Астрологи впевнені: для цих людей відкриваються нові можливості, які допоможуть наблизитися до заповітної мрії.

Хто саме потрапив до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Липень принесе Овнам приплив енергії та впевненості. Можливе виконання довгоочікуваної мети - чи то кар'єрний стрибок, чи то велика покупка, чи то переїзд. Головне - не упустити момент і не боятися діяти рішуче.

Близнюки

Для Близнюків відкриваються двері в нових сферах - особливо у творчості та спілкуванні. Ті ідеї, що довго зріли в голові, можуть нарешті втілитися в життя. Підтримка друзів і партнерів зіграє ключову роль.

Лев

У Левів починається час яскравих змін. Це може бути пов'язано з визнанням, особистим життям або великим успіхом у важливій справі. Ваша харизма і віра в себе - головний ключ до виконання мрії в липні.

Стрілець

Стрільці можуть отримати саме те, про що мріяли - особливо у сфері освіти, подорожей або особистісного зростання. Всесвіт дає вам шанс вийти на новий рівень, не бійтеся пробувати нове.

Риби

Інтуїція Риб у липні буде особливо сильною. Мрія, яку ви плекали потай, може набути форми завдяки несподіваному збігу обставин. Головне - вірити та бути відкритими для змін.