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Скоро в Україні з'явиться новий рід військ, - Данилов

Автор: Наталья Скороход

Незабаром в Україні буде створено новий рід військ - кібервійська. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ході робочого візиту до Литовської Республіки.

Про це йдеться на сторінці РНБО у Facebook.

У Литві Данилов зустрівся з Головним радником Президента Литовської Республіки з питань національної безпеки Даріусом Кулешюсом. Обговорювали агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі.

При цьому Данилов зазначив, що виклики й загрози в кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні вкрай важливий. За його словами, актуальною в цьому напрямку є активізація співпраці в рамках кіберцентру в Каунасі.

Також секретар РНБО України підкреслив важливість посилення практичного співробітництва в галузі кібербезпеки. Він зазначив, що Україна буде "максимально підтримувати ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів", враховуючи рівень проникнення інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності держави і зміщення протистояння з конвенційного в кібернетичне поле.

Кулешюс підтримав пропозицію Данилова про посилення співпраці у сфері кібербезпеки між обома країнами і запевнив, що Литва підтримує Україну на шляху до інтеграції в НАТО та ЄС.

Нагадаємо, Данилов прокоментував вимушену посадку літака Ryanair в Мінську на зустрічі в Литві. На його думку, інцидент має ознаки спецоперації спецслужб Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшила число кібератак на Україну. Про це розповіли в СБУ.

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