Данилов розповів про таємне рішення РНБО про створення кібервійськ України

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на засіданні 14 травня ухвалила рішення створити кібервійська. Цю ініціативу підтримали всі члени РНБО.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов.

"Ми сьогодні затвердили стратегію кібербезпеки нашої країни. Ми сьогодні дійсно, в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ в нашій країні. І сьогодні це рішення підтримали всі присутні на засіданні члени РНБО", - сказав Данилов.

За його словами, про створення українських кібервійськ найближчим часом буде указ глави держави. "Це ви дізнаєтеся від президента України", - додав він.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні РНБО була затверджена стратегія кібербезпеки на найближчі п'ять років. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, таке рішення прийнято для того, щоб Україна стала передовою в світі країною з кіберзахисту.

Міністр також повідомив, що в Україні з'явиться система оповіщення громадян про надзвичайні ситуації. Її планується створити основі державного мультиплексу, який буде не тільки транслювати до 12 безкоштовних цифрових каналів.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера", основна тема якого - суд над Медведчуком, експерти, серед яких Олексій Данілов, Сергій Щербина, Ірина Венедіктова та інші, дають відповідь на питання, скільки в Україні російських агентів. Окрім того, ексклюзивно Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти одного з лідерів ОПЗЖ щодо державної зради. Також стане відомо, хто наступним потрапить під санкції РНБО.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 14 травня

Нагадаємо, у минулому випуску ток-шоу показали великий сюжет, у якому свідки злочину Червоної армії в селі Великий Житин 10 січня 1946 року розповіли про звірства вояків СРСР.



Також показали сам документ з архівів Служби безпеки України про злочини Червоної армії в селі Рівненської області.



Ще голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану Сергій Куніцин розповів про участь українських ветеранів Афганістану в бойових діях на Донбасі та про поїздку до Москви у 2014 році.



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