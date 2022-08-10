Незабаром не буде чим захищати небо. У Болгарії назріває критичний дефіцит винищувачів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дімітра Стоянова на прес-конференції у середу, 10 серпня.

"Наша винищувальна авіація перебуває у винятково важкому становищі. Залишковий ресурс літаків МіГ-29 дозволяє вести чергування винищувачами з охорони повітряного простору до середини 2023 року", - констатував він.

За його словами, Болгарія вже провела переговори з польською стороною щодо можливості ремонту шести двигунів, але остаточного рішення немає.

"У найближчі три-чотири роки існує ризик, що ми вперше з 1952 року не зможемо нести повітряне чергування. Причини - конфлікт в Україні, неможливість ремонту та затримка з постачанням американських літаків, яка розпочнеться у 2025 році", - додав міністр.

За його словами, через ці проблеми Міноборони країни вивчає можливість придбання літаків у лізинг.

Стоянов підтвердив, що США підготували оферту про постачання другої вісімки модернізованих F-16 і не пізніше грудня Болгарія буде готова подати пропозицію у відповідь.