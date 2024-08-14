Скоро будет "перестройка". Как долго антициклон Mashal продержится над Украиной

14 августа Украину накрыл антициклон Mashal, принесший на наши территории солнечную и безветренную погоду с температурой +24...+29 градусов.
РБК-Украина расспросила метеоролога Украинского гидрометеорологического центра Наталью Птуху о том, как долго антициклон будет находиться над Украиной.
"На нашу территорию распространяет влияние антициклон Mashal. Его конфигурация достигает от Скандинавии до Черного моря. Это обеспечивает нам погоду без осадков. Пока в нем воздушные потоки с северо-запада преобладают. Поэтому и воздух у нас достаточно свежий и нет высоких значений температуры", - рассказала эксперт.
По ее словам, ясная погода без осадков продержится в Украине до конца рабочей недели.
"А вот в пятницу уже будет определенная перестройка. С 16 по 17 августа будут выше показатели температуры. В Украине в дневные часы будет 27-34 градуса тепла. В субботу в юго-западных и южных областях местами будет сильная жара 35-37 градусов. В воскресенье будет похожая ситуация", - добавляет Птуха.
Поскольку на выходных влияние антициклона снизится, то на территории Украины иногда будет возникать облачность и будет повышаться температура.
"Фронтальные системы с запада могут поступать и, соответственно, провоцировать кратковременные грозы в Западных областях на выходных", - говорит эксперт.
Также она добавила, что будет наблюдаться локальное явление, характерное для лета, когда часто во второй половине дня от прогретых поверхностей теплый воздух поднимается и от этого идет развитие кучево-дождевых облаков.
"Такие процессы могут быть преимущественно в северо-западных областях. Далее антициклон будет находиться северо-восточнее территории Украины, а мы будем в его южной части. Это значит, что в большинстве регионов будет держаться погода без осадков, но в то же время уже не будет такой стабильно ясной и безветренной погоды, как сейчас", - объясняет Птуха.
"Mashal, как и все антициклоны, обеспечивает нам погоду без осадков, то есть в антициклоне всегда у нас происходит движение воздуха - оно опускается, что соответственно препятствует образованию облаков и осадков, поэтому у нас такая сейчас ясная, спокойная погода", - говорит метеоролог.
Птуха отметила, что гидрометеорологический центр может давать точный прогноз только на 5 дней и предыдущий - на 7 дней. По их данных, в ближайшую неделю нового антициклона не предвидеться.
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