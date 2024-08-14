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Скоро будет "перестройка". Как долго антициклон Mashal продержится над Украиной

Как долго антициклон Mashal будет над Украиной (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

14 августа Украину накрыл антициклон Mashal, принесший на наши территории солнечную и безветренную погоду с температурой +24...+29 градусов.

РБК-Украина расспросила метеоролога Украинского гидрометеорологического центра Наталью Птуху о том, как долго антициклон будет находиться над Украиной.

Как долго продержится антициклон Mashal над Украиной

"На нашу территорию распространяет влияние антициклон Mashal. Его конфигурация достигает от Скандинавии до Черного моря. Это обеспечивает нам погоду без осадков. Пока в нем воздушные потоки с северо-запада преобладают. Поэтому и воздух у нас достаточно свежий и нет высоких значений температуры", - рассказала эксперт.

По ее словам, ясная погода без осадков продержится в Украине до конца рабочей недели.

"А вот в пятницу уже будет определенная перестройка. С 16 по 17 августа будут выше показатели температуры. В Украине в дневные часы будет 27-34 градуса тепла. В субботу в юго-западных и южных областях местами будет сильная жара 35-37 градусов. В воскресенье будет похожая ситуация", - добавляет Птуха.

Поскольку на выходных влияние антициклона снизится, то на территории Украины иногда будет возникать облачность и будет повышаться температура.

"Фронтальные системы с запада могут поступать и, соответственно, провоцировать кратковременные грозы в Западных областях на выходных", - говорит эксперт.

Также она добавила, что будет наблюдаться локальное явление, характерное для лета, когда часто во второй половине дня от прогретых поверхностей теплый воздух поднимается и от этого идет развитие кучево-дождевых облаков.

"Такие процессы могут быть преимущественно в северо-западных областях. Далее антициклон будет находиться северо-восточнее территории Украины, а мы будем в его южной части. Это значит, что в большинстве регионов будет держаться погода без осадков, но в то же время уже не будет такой стабильно ясной и безветренной погоды, как сейчас", - объясняет Птуха.

Распространение антициклона Mashal (скриншот)

Как антициклоны влияют на погоду

"Mashal, как и все антициклоны, обеспечивает нам погоду без осадков, то есть в антициклоне всегда у нас происходит движение воздуха - оно опускается, что соответственно препятствует образованию облаков и осадков, поэтому у нас такая сейчас ясная, спокойная погода", - говорит метеоролог.

Птуха отметила, что гидрометеорологический центр может давать точный прогноз только на 5 дней и предыдущий - на 7 дней. По их данных, в ближайшую неделю нового антициклона не предвидеться.

Ранее мы писали о том, что климатологи предупреждают о глобальных переменах.

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